Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 enero de 2026

Tienes varias iniciativas personales en marcha que te mantienen concentrado y casi en modo “orquesta completa”. Sin embargo, no todo puede seguir tus propios ritmos y parámetros. A veces hace falta buscar acuerdos para avanzar, sobre todo cuando se trata del ámbito laboral.

Horóscopo de amor para Capricornio La claridad aumentada te permite sortear cualquier comunicación difícil o desacuerdos con tus socios. Te expresas bien y encuentras fácil exponer tu punto de vista. Piensa las opiniones y vistas que son radicalmente diferentes a las tuyas. No olvides que tu pareja tiene el derecho a ser tanto oída como considerada.

Horóscopo de dinero para Capricornio Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.