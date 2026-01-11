window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 11 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 11 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu salud pide una nueva mirada, una forma de vivir que te permita sentirte bien en todos los planos, no solo en el físico. Esto implica dejar de actuar para agradar y elegir lo que realmente te armoniza. Cultiva una coherencia diaria que sostenga tu bienestar.

Horóscopo de amor para Tauro

Eres capaz de discutir imparcialmente de manera precisa y realista, es posible que encuentres respuesta a problemas que al principio parecían imposibles, pero que eventualmente se resuelven para la satisfacción de todos. Manteniéndote al día con los avances nuevos, te mantienes calmado aun cuando haya diferencias con tus colegas que se vuelven muy acaloradas e intensas.

Horóscopo de dinero para Tauro

Muchas cosas pueden pasar hoy con respecto al dinero. Es un buen momento de invertir en proyectos riesgosos en los que habías sido cauteloso anteriormente.Usa tu sentido común porque nada sucede por sí mismo a pesar de las circunstancias positivas.Tienes que hacer un esfuerzo para ser realmente exitoso, aun cuando esto signifique únicamente hacer una investigación a fondo.

Horóscopo de sexo paraTauro

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

