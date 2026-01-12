Horóscopo de hoy para Aries del 12 enero de 2026

Hoy pueden salir a la luz secretos dentro de tu círculo social, generando tensiones si percibes imposiciones. Aun así, la experiencia te fortalece desde adentro y te otorga un nuevo poder personal. Sabes usarlo cuando hace falta, convirtiendo la crisis en aprendizaje.

Horóscopo de amor para Aries Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Aries Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.