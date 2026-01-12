Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 enero de 2026

Enfrentas una crisis de valores que te invita a replantear lealtades. Algunas amistades quedarán atrás, mientras otras surgirán con mayor compromiso, alineadas con tu evolución. Lo que antes tolerabas ahora exige revisión, marcando un nivel más profundo en tus vínculos.

Horóscopo de amor para Capricornio Eres admirado y apreciado por las personas a las que quieres. Un entendimiento de asuntos muy emotivos respecto a las relaciones te ayuda a tratar confidentemente con cualquier diferencia de opinión que aparezca. Si eres soltero eres capaz de aventurarte y conocer gente, el ser tan persuasivo hace que te sea fácil impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Capricornio En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.