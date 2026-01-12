Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 enero de 2026
Enfrentas una crisis de valores que te invita a replantear lealtades. Algunas amistades quedarán atrás, mientras otras surgirán con mayor compromiso, alineadas con tu evolución. Lo que antes tolerabas ahora exige revisión, marcando un nivel más profundo en tus vínculos.
