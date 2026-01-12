Horóscopo de hoy para Leo del 12 enero de 2026

Nuevas personas desafiarán tus certezas y sacudirán tu mundo, llevándote a cuestionar dinámicas familiares que creías fijas. Un conflicto de lealtades entre tu pareja y tu familia podría empujarte a una transformación profunda, redefiniendo tus lazos desde la raíz.

Horóscopo de amor para Leo Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Leo Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.