Horóscopo de hoy para Leo del 12 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Nuevas personas desafiarán tus certezas y sacudirán tu mundo, llevándote a cuestionar dinámicas familiares que creías fijas. Un conflicto de lealtades entre tu pareja y tu familia podría empujarte a una transformación profunda, redefiniendo tus lazos desde la raíz.
