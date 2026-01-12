window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 12 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 12 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Tu compromiso con la cadena evolutiva te impulsa a avanzar dejando huella. La confianza te permite sortear obstáculos y leer cada desafío como aprendizaje. Dejas atrás el sufrimiento y asumes una versión más plena, capaz de inspirar y de transformar el mundo con tu ejemplo.

Horóscopo de amor para Piscis

La vida que compartes está llena de amor y afecto. Las personas que amas disfrutan cualquier tiempo que pasan contigo y te aprecian como un comprensivo y estimúlate ser querido. Tu enfoque natural te convierte en un deseable y atractivo socio, algo que puedes usar a tu favor, especialmente si eres soltero.

Horóscopo de dinero para Piscis

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

