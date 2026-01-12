window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Alguien tocará un punto vulnerable con palabras que despertarán tensiones antiguas. Comprenderás que ciertos conflictos no pueden seguir ocultos y sentirás el llamado de limpiar tu entorno. Despréndete de lo que intoxica tu vida y enfrenta lo que permanece en las sombras.

Horóscopo de amor para Sagitario

La armonía y la calma reinan en tu vida privada. Si antes era más turbulenta, este cambio definitivamente puede provocar estallidos emocionales. Pero al final, pasas un tiempo relajado y en paz con tu pareja, amigos o familia. Deberías usar esta atmósfera amigable para construir nuevos contactos.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

