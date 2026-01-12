Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Alguien tocará un punto vulnerable con palabras que despertarán tensiones antiguas. Comprenderás que ciertos conflictos no pueden seguir ocultos y sentirás el llamado de limpiar tu entorno. Despréndete de lo que intoxica tu vida y enfrenta lo que permanece en las sombras.
