Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 enero de 2026

Alguien tocará un punto vulnerable con palabras que despertarán tensiones antiguas. Comprenderás que ciertos conflictos no pueden seguir ocultos y sentirás el llamado de limpiar tu entorno. Despréndete de lo que intoxica tu vida y enfrenta lo que permanece en las sombras.

Horóscopo de amor para Sagitario La armonía y la calma reinan en tu vida privada. Si antes era más turbulenta, este cambio definitivamente puede provocar estallidos emocionales. Pero al final, pasas un tiempo relajado y en paz con tu pareja, amigos o familia. Deberías usar esta atmósfera amigable para construir nuevos contactos.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.