Horóscopo de hoy para Virgo del 12 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Estás en un proceso de depuración física y psíquica. Las conversaciones superficiales no te interesan; solo buscas compañía que aporte valor profundo. Tu enfoque estará en descubrir la raíz de cada asunto y desatar los nudos que aún te atan, liberando espacio en tu mente.

Horóscopo de amor para Virgo

Te sientes confiado sobre el hecho de abordar cualquier asunto en la relación con tu pareja. Tu acercamiento comprensivo hacia los demás les hace fácil aceptar lo que dices, aun si es problemático. Poner las cosas afuera, abrirlas, relaja la tensión, así que tus relaciones progresan y se desarrollan de manera más positiva.

Horóscopo de dinero para Virgo

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

