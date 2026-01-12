La FDA eleva alerta por contaminación de Listeria en productos de queso

Esta semana nuevamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reitera el anuncio sobre el retiro de algunos productos lácteos debido a un riesgo de alta contaminación con listeria potencialmente mortal para los consumidores.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, en el anuncio de los retiros se actualizó las categorías de los productos con alta probabilidad de contaminación y riesgo, dando positivo a la bacteria, Listeria monocytogenes.

En el escrito, la FDA indicó que “aunque las personas sanas pueden sufrir solo síntomas a corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y muerte fetal entre mujeres embarazadas”, dijo.

La empresa Ambriola encargada de la producción y distribución de estos alimentos señaló que la primera alerta de retiro voluntario se llevó a cabo el pasado mes de noviembre, cuando se conoció que ciertos productos lácteos de las instalaciones en West Caldwell, Nueva Jersey dieron positivo a la contaminación con listeria.

En este sentido se detalló una lista de dichos productos para conocimiento de los consumidores:

Pecorino Romano rallado Locatelli, vasos de plástico de 4 onzas y 8 onzas con tapa, 12 unidades por caja con números de lote 1000572472, 1000570734, 1000570735, 1000570736, 1000572482, 1000572483 y 1000572485.

Pecorino Romano rallado Locatelli, bolsas de plástico de 5 y 10 libras con números de lote 1000570725, 1000572476, 1000570724, 1000572475, 1000570726, 1000570727 y 1000572477.

Pecorino Romano rallado Pinna, bolsas de plástico de 10 libras con número de lote 1000572486 y Pecorino Romano rallado Boar’s Head, vasos de plástico de 6 onzas con tapa con número de lote 1000572486.

Según la compañía, estos alimentos fueron distribuidos a tiendas minoristas y distribuidores al mayor entre el 3 y 20 de noviembre, otros alimentos que también presentaron contaminación fueron:

Bolsas de plástico de 1.5 libras de Member’s Mark (Sam’s Club) Pecorino Romano rallado con números de lote 1000570107, 1000570766 y 1000572513,

Bolsas de plástico de 5 libras de Boar’s Head Pecorino Romano rallado con números de lote 1000570093 y 1000570738.

Bolsas de plástico de 5 y 10 libras de Ambriola Piccante Pecorino Romano rallado con números de lote 1000572981, 1000570737, 1000570092 y 1000572487.

Recipiente de plástico de 8 onzas de Locatelli Pecorino Romano rallado con tapas con números de lote 1000570750, 1000572499 y 1000572514.

Debido al riesgo de contaminación, la FDA indicó en su alerta que el retiro de este producto se ha reclasificado como Clase I. también recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo compró para su respectivo reembolso.

