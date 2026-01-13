window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 13 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 13 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Tus ambiciones se expanden y te animas a enfrentar desafíos exigentes. Superas crisis con lucidez, sin dejarte seducir por apariencias. Sabes distinguir lo esencial y aceptar la realidad, incluso si eso implica soltar caprichos u obsesiones que ya no suman a tu crecimiento.

Horóscopo de amor para Aries

Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Aries

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraAries

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

