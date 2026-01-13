window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Aumenta el movimiento y la interacción con otros. Las conexiones sociales pueden traducirse en beneficios concretos. Con persistencia y una palabra bien dirigida, tus ideas avanzan sin resistencia. Un encuentro amistoso actúa como bálsamo y te devuelve buen ánimo y perspectiva renovada.

Horóscopo de amor para Capricornio

Aprecias y disfrutas las interacciones y conversaciones animadas con tu pareja. Si tienes algo importante que transmitir eres capaz de hacer que se sepan tus intenciones y fácilmente expones tu punto de vista. Necesitas hacer planes realistas para el futuro y mostrar el deseo de apoyar cualquier preocupación que tu pareja pueda tener.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

