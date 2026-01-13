window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 13 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Surge la posibilidad de un negocio con un familiar o de temas ligados a propiedades. Tus habilidades comerciales se activan y sabes moverte con astucia en lo financiero. Diseñar una buena estrategia te permitirá mejorar ingresos optimizando tiempo, recursos y energía invertida.

Horóscopo de amor para Libra

Tus amigos se sorprenderán repetidamente por tu conducta actual. Estas particularmente quisquilloso y propenso a quejarte de la más pequeña razón lo que puede ocasionar una atmósfera tensa en tus relaciones personales. Se tan abierto y honesto como puedas y habla de tus sentimientos con las personas más cercanas a ti, para que entiendan porque te estas sintiendo tan tenso y que puedas hacer concesiones de acuerdo a ello.

Horóscopo de dinero para Libra

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraLibra

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

