Horóscopo de hoy para Sagitario del 13 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La dimensión espiritual adquiere importancia. Haz pausas para estar a solas y escuchar lo que emerge. Los sueños traen mensajes significativos y la percepción se agudiza. Es tiempo de cerrar cuentas pendientes del pasado para aliviar cargas y permitir que viejas heridas encuentren alivio.
