Horóscopo de hoy para Tauro del 13 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 13 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

La Luna en Escorpio, tu opuesto, intensifica la pasión en la pareja. El deseo se enciende y pide expresarse. Si estás soltero, sal, indaga el terreno y socializa: alguien muy afín puede aparecer en el lugar menos pensado, despertando tu curiosidad e interés inmediato.

Horóscopo de amor para Tauro

Sientes que debes hacer algunos cambios. Las cansadas rutinas necesitan sacudirse y puede ser que provoques a los demás o a tu pareja para poder hacer el cambio en la situación que existe entre ustedes. Ellos responden y el resultado es probable que añada condimento a su relación y pruebe ser más inquietante de lo imaginado.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.

Horóscopo de sexo paraTauro

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Horóscopo de hoy Tauro
