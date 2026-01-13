Horóscopo de hoy para Tauro del 13 enero de 2026

La Luna en Escorpio, tu opuesto, intensifica la pasión en la pareja. El deseo se enciende y pide expresarse. Si estás soltero, sal, indaga el terreno y socializa: alguien muy afín puede aparecer en el lugar menos pensado, despertando tu curiosidad e interés inmediato.

Horóscopo de amor para Tauro Sientes que debes hacer algunos cambios. Las cansadas rutinas necesitan sacudirse y puede ser que provoques a los demás o a tu pareja para poder hacer el cambio en la situación que existe entre ustedes. Ellos responden y el resultado es probable que añada condimento a su relación y pruebe ser más inquietante de lo imaginado.

Horóscopo de dinero para Tauro Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.