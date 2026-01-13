Horóscopo de hoy para Tauro del 13 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 13 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en Escorpio, tu opuesto, intensifica la pasión en la pareja. El deseo se enciende y pide expresarse. Si estás soltero, sal, indaga el terreno y socializa: alguien muy afín puede aparecer en el lugar menos pensado, despertando tu curiosidad e interés inmediato.
