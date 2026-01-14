window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 14 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 14 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu faceta social se activa y te invita a participar, compartir y sumar en espacios colectivos. Muestras un costado distinto, más abierto y vanguardista, que deja huella. Es un buen momento para renovar amistades, intercambiar ideas y conectar desde un lugar genuino y estimulante.

Horóscopo de amor para Capricornio

Impresionas a tus seres queridos con tus chistes y respuestas ingeniosas, ganado aprecio con afecto de tu círculo inmediato que reacciona positivamente. Si eres soltero, puedes tomar ventaja de esto para hacer amigos interesantes. Trata de practicar cierto grado de modestia a pesar de la respuesta positiva.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Lleno de deseo por tu pareja pero sintiéndote apático y no satisfecho. De hecho, en realidad quieres experimentar con nuevas actividades en tu vida sexual, algo extra para tu relación. Si tienes el suficiente coraje para decir lo que realmente quieres, ¡disfrutaras un genuino banquete al hacer el amor, con aperitivo y postre también!.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending