Horóscopo de hoy para Leo del 14 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Se mueven piezas en el hogar y te toca improvisar. Llegan propuestas y oportunidades de avance profesional, aunque con cierta inquietud en el ambiente. Apoyarte en tu círculo cercano será clave para atravesar este tramo con fortaleza y el deseo activo de renovarte de pies a cabeza.
