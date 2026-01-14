Horóscopo de hoy para Leo del 14 enero de 2026

Se mueven piezas en el hogar y te toca improvisar. Llegan propuestas y oportunidades de avance profesional, aunque con cierta inquietud en el ambiente. Apoyarte en tu círculo cercano será clave para atravesar este tramo con fortaleza y el deseo activo de renovarte de pies a cabeza.

Horóscopo de amor para Leo Hay una buena posibilidad, antes más que después de que alguien especial aparezca en tu vida y que tú le des oportunidad de entrar a tu vida. No esperes a ser abordado, toma la iniciativa, aun si eres del tipo tímido o si ya estás en una relación, encontraras mucho más fácil el liberarte de inhibiciones que puedas haber experimentado con anterioridad.

Horóscopo de dinero para Leo Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.