Horóscopo de hoy para Sagitario del 14 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 14 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Buscas silencio y lo encuentras al correrte de estímulos disruptivos de la rutina. Alejarte del ruido, del tránsito y de lo eléctrico te devuelve conexión. La soledad elegida hoy funciona como refugio y recarga: un paréntesis necesario para volver a tu interior con energía renovada.

Horóscopo de amor para Sagitario

Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

