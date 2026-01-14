window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 14 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 14 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

La Luna ingresa en Escorpio, tu signo opuesto, y alumbra el terreno afectivo. Seduces con originalidad y gestos inesperados; tus cambios de actitud despiertan interés. Para dar nuevo aire a los vínculos, apuesta por ideas frescas y experiencias compartidas que amplían el deseo.

Horóscopo de amor para Tauro

Las personas te ayudan cuando compartes tus pensamientos e ideas con ellos en una manera abierta amigable. Puede ser que descubras que alguien más que no te habías dado cuenta también comparta aspiraciones similares a la tuya. Todo aquello que hagas en unión con otros tiene una calidad dinámica añadida. Usando las oportunidades que tus amigos de las redes sociales tienen para ofrecerte, cualquier cosa que hagas en unión con ellos tiene una calidad dinámica añadida.

Horóscopo de dinero para Tauro

La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.

Horóscopo de sexo paraTauro

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

