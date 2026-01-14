window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 14 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Nuevas curiosidades despiertan ganas de aprender, moverte y abrir rutas distintas. Noticias inesperadas te invitan a reordenar planes con agilidad. Al comunicarte, elige bien las palabras: pueden surgir cortocircuitos si vas demasiado rápido. La creatividad mejora el intercambio.

Horóscopo de amor para Virgo

Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Virgo

No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Noches familiares y confortables de pasión están agendadas, parece ser que perdiste el gusto por los encuentros casuales. Añoras las comidas románticas y el placer de compartir un baño de burbujas. Consiéntanse uno al otro con masajes corporales y afecto. ¡De esta manera llegas a conocer el cuerpo de tu amante todo de nuevo!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
