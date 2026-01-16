Horóscopo de hoy para Acuario del 16 enero de 2026

Puede aparecer cierta dificultad para vincularte o sostener intercambios. Las preocupaciones materiales influyen, pero no te detengas. Apela a la confianza para mantener vivos los lazos y no abandones el deseo de compartir. La comunión sigue siendo posible bajo márgenes realistas.

Horóscopo de amor para Acuario Te sientes sociable y encuentras placer en una nueva amistad, encontrando a otras personas intrigantes, si estas en una relación continuas nutriendo y apoyado a esa persona cercana a ti. Si eres soltero, alguien a quien no has considerado anteriormente puede estar interesada, cuando empiezas a pensar en ella de esta manera.

Horóscopo de dinero para Acuario Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.