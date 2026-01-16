window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 16 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Te internas en tu mundo interior buscando sentido. Si el estado de ánimo pesa, acéptalo sin juicio: también es parte del proceso. Aunque el entorno sea escéptico, mantén tu fe íntima. Esa conexión invisible te sostiene y te devuelve confianza aun en momentos de duda.

Horóscopo de amor para Capricornio

Sales y te diviertes, realizas actividades especiales que disfrutas al compartir con los demás. Lleva a tu pareja a un viaje y disfrutar el tiempo que están solos. Si eres soltero acepta cualquier invitación y dedícate a socializar. Tienes algunos encuentros excitantes y de coqueteo. Eres capaz de usar esta oportunidad para tocar tierra.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Ser totalmente pasivo es un gran placer y emoción para ti. Solo el pensamiento de darte totalmente a tu pareja verdaderamente te excita. Deja que tu pareja haga contigo lo que quiera. Ya sea un rapidito incontrolado en un sitio exótico o el ser atado y tener los ojos vendados, si te unes y muestras entusiasmo, lo disfrutarás.

