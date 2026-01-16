window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Ciertas creencias sobre el dinero pueden estar condicionando tu seguridad material. Revisarlas te permite administrar mejor recursos y deseos. Al fortalecer la autoestima, recuperas confianza en tu capacidad para generar bienestar y sostener una relación más sana con la abundancia.

Horóscopo de amor para Escorpio

Las personas que quieres, consideran que eres una persona sensata, ocasionalmente todos sufrimos una variedad de diferentes estados emocionales. Si te sientes con el espíritu bajo, encuentra un lugar tranquilo y busca la causa de este sentimiento. Si te sientes eufórico comparte el sentimiento con una persona que quieras, crea una experiencia maravillosa para los dos.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

