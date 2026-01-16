Horóscopo de hoy para Géminis del 16 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 16 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si sientes frenos en los vínculos, no te castigues: respira hondo y reoriéntate. Muchas trabas surgen de expectativas elevadas. Delegar, confiar y compartir responsabilidades afloja tensiones. Dar espacio al otro no debilita el lazo; lo vuelve más sincero, posible y liviano.
