Horóscopo de hoy para Leo del 16 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Si notas dificultad para expresarte, puede haber miedo al rechazo o a no sentirte correspondido. Es tiempo de soltar romances que pesan y entristecen. La creatividad funciona como vía de descarga y comprensión, ayudándote a manifestar lo que sientes con mayor libertad y verdad.

Horóscopo de amor para Leo

Los demás se dan cuenta de lo irritable que pareces estar. No hay ninguna razón para hacer un drama sobre cosas que tienen tan pocas consecuencias, solo resultan en una animosidad innecesaria. Sientes que estás perdiendo el control, regana tu serenidad adoptando un enfoque sensato y llega a enfrentarte con tu mal humor potencial.

Horóscopo de dinero para Leo

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraLeo

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
