Horóscopo de hoy para Leo del 16 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si notas dificultad para expresarte, puede haber miedo al rechazo o a no sentirte correspondido. Es tiempo de soltar romances que pesan y entristecen. La creatividad funciona como vía de descarga y comprensión, ayudándote a manifestar lo que sientes con mayor libertad y verdad.
