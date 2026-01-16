window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 16 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 16 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Algunas inseguridades pueden asomarse en el lecho. En lugar de resistirte, obsérvalas con honestidad y calma. Aflojar el control fortalece la confianza y habilita nuevas formas de encuentro. Soltar miradas que censuran abre la puerta a vivencias más libres, profundas y plenas en la intimidad.

Horóscopo de amor para Tauro

Necesitas mucho más auto control si quieres evitar molestar a los demás con tu comportamiento errático. Eres mal interpretado y los demás se preguntan porque actúas tan precipitadamente, causando problemas que sin duda tendrás que resolver después. Si piensas anticipadamente puedes evitar toda esta innecesaria disrupción.

Horóscopo de dinero para Tauro

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraTauro

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

