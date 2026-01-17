window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 17 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

El cierre del ciclo lunar te invita a bajar el ritmo y contemplar lo vivido en el mes. Aparece la necesidad de silencio, recogimiento y escucha interna. Respetar tus tiempos y espacios personales te ayuda a aquietarte, ordenar sensaciones y prepararte para lo que viene con mayor tenor espiritual.

Horóscopo de amor para Acuario

Tratando de revitalizar tu vida amorosa, no dejes de sugerir un fin de semana fuera o un evento romántico que ambos puedan disfrutar. Si eres soltero, invita a alguien especial a una cita y experimenta que es lo que encuentras atractivo de ella y descubre si siente lo mismo por ti, ¡esto puede llevar más de una cita!

Horóscopo de dinero para Acuario

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

