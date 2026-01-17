Horóscopo de hoy para Acuario del 17 enero de 2026

El cierre del ciclo lunar te invita a bajar el ritmo y contemplar lo vivido en el mes. Aparece la necesidad de silencio, recogimiento y escucha interna. Respetar tus tiempos y espacios personales te ayuda a aquietarte, ordenar sensaciones y prepararte para lo que viene con mayor tenor espiritual.

Horóscopo de amor para Acuario Tratando de revitalizar tu vida amorosa, no dejes de sugerir un fin de semana fuera o un evento romántico que ambos puedan disfrutar. Si eres soltero, invita a alguien especial a una cita y experimenta que es lo que encuentras atractivo de ella y descubre si siente lo mismo por ti, ¡esto puede llevar más de una cita!

Horóscopo de dinero para Acuario ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.