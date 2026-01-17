Horóscopo de hoy para Leo del 17 enero de 2026

Es un buen momento para cuidar el cuerpo con una dieta más liviana, reduciendo grasas y harinas. Suma frutos secos y alimentos ricos en calcio para fortalecer huesos y articulaciones. Moderar excesos no significa descuidarte, sino sostener tu vitalidad con conciencia y constancia.

Horóscopo de amor para Leo Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.