Horóscopo de hoy para Leo del 17 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es un buen momento para cuidar el cuerpo con una dieta más liviana, reduciendo grasas y harinas. Suma frutos secos y alimentos ricos en calcio para fortalecer huesos y articulaciones. Moderar excesos no significa descuidarte, sino sostener tu vitalidad con conciencia y constancia.
