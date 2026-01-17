Horóscopo de hoy para Libra del 17 enero de 2026

La memoria de padres y abuelos aparece como sostén y referencia. En el ámbito hogareño encuentras la posibilidad de habitar emociones más maduras, afirmarte en lo conocido y cuidar tu circulo privado. Arraigarte, te da un piso estable para crecer desde un lugar seguro.

Horóscopo de amor para Libra Las personas que quieres, consideran que eres una persona sensata, ocasionalmente todos sufrimos una variedad de diferentes estados emocionales. Si te sientes con el espíritu bajo, encuentra un lugar tranquilo y busca la causa de este sentimiento. Si te sientes eufórico comparte el sentimiento con una persona que quieras, crea una experiencia maravillosa para los dos.

Horóscopo de dinero para Libra Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.