window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 17 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

El panorama económico juega a favor y te permite cubrir gastos. Es un buen momento para ordenar cuentas, saldar deudas y ajustar el presupuesto. Aprovecha esta etapa para sentar bases firmes que aporten tranquilidad y una sensación de más estable en lo material.

Horóscopo de amor para Sagitario

La providencia provee más giros y vueltas. Aun si sucumbes a altercados extraños con otros, esos intercambios al final te ofrecen una oportunidad para entender mejor a las personas que más te importan. Aprovecha cualquier oportunidad para tener un dialogo con ellas, resuelve los problemas, usualmente las discusiones terminan bien.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending