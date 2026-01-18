window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 18 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 18 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

¿Qué tal probar yoga, natación o tai chi chuan? Una actividad que funcione como oasis en tu rutina te permitirá conectar con tu ermita interior y nutrir el alma. Las asignaturas pendientes se resolverán si sueltas la rigidez y dejas atrás cargas innecesarias.

Horóscopo de amor para Acuario

Te encanta hablar con aquellos que quieres, debido a ciertas responsabilidades que monopolizan mucha parte de tu tiempo, encuentras difícil hacer ese deseo realidad. Si quieres disfrutar tu vida romántica, planea con antelación, invita a alguien especial para una tarde juntos de manera que puedan experimentar una ocasión inolvidable.

Horóscopo de dinero para Acuario

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

