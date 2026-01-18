window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Hoy estás en el centro de la escena, mostrando autonomía, control y responsabilidad. Como recompensa, la vida pone frente a ti a alguien que te ofrece una dulzura inconmensurable. Este gesto generoso influye positivamente y contribuye a que construyas tu proyecto de vida.

Horóscopo de amor para Capricornio

Aun cuando no te digan siempre lo que tú quieres oír, deja que tu ser amado sepa tus planes y escucha lo que tiene que decir, cuando eres capaz de manejar la crítica, puedes realmente entender tu relación. Si eres soltero eres curioso y estas interesado en lo que otros tienen que decir, usa lo que te dicen para afianzarte a ti mismo.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

