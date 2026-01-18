window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 18 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La rutina exige que administres tu energía con cuidado para cumplir con tus responsabilidades diarias, trabajo y bienestar. Contarás con un extra de ayuda que aliviará el tedio. Encontrarás un sentido espiritual en tus tareas y en el servicio que brindas a ti mismo y a los demás.

Horóscopo de amor para Leo

En tú vida romántica eres capaz de hacer posibles todas tus ideas y sueños, pero asegúrate de no tomar a tu pareja como algo seguro. Discute tus planes bien, de antemano y si es necesario tienes que estar listo para comprometerte. Si eres muy apresurado y eso muestras, solo complicas más tu vida de lo que necesita ser.

Horóscopo de dinero para Leo

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraLeo

Realmente no puedes estar molesto de hacer algo. La histamina y el poder de permanencia no significan nada para ti, parece que tú necesitas una hora de descanso después de algunos minutos de sexo. Si tu amante necesita atención urgente, se requiere improvisar. Piensa en lo que puedes hacer con tus manos y labios.

