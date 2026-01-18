Pentágono alista a 1,500 soldados para posible despliegue en Minnesota, según funcionarios

El Pentágono ordenó a alrededor de 1,500 soldados en servicio activo que se mantengan en estado de alerta ante un eventual despliegue en Minnesota, en medio de varios días de protestas y crecientes tensiones tras operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses y funcionarios federales.

La instrucción se dio luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que podría invocar la Ley de Insurrección, uno de los poderes de emergencia más amplios del Ejecutivo, para frenar disturbios civiles si la situación se agrava.

El mandatario aseguró a través de sus redes sociales, advirtió que, si los “políticos corruptos” de Minnesota no detienen a los “agitadores profesionales”, él pondrá fin a la “farsa” mediante el uso de la fuerza militar, aunque posteriormente matizó que por ahora no considera necesario aplicarla.

Autoridades locales rechazan presencia militar

La crisis en Minnesota se desencadenó tras la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, quien falleció tras recibir disparos del agente de ICE, Jonathan Ross, durante un incidente en Mineápolis. La indignación creció días después, cuando otro hombre resultó herido de bala por fuerzas federales en la misma zona, lo que convirtió las calles en un campo de batalla entre manifestantes y oficiales.

This is an obvious attempt to intimidate me for standing up for Minneapolis, local law enforcement, and residents against the chaos and danger this Administration has brought to our city. I will not be intimidated. My focus remains where it’s always been: keeping our city safe. https://t.co/psaWb825sL — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 17, 2026

El uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras por parte de los agentes federales ha sido respondido con fuegos artificiales y barricadas por parte de los residentes. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador Tim Walz han denunciado que la presencia de estas fuerzas federales, enviadas inicialmente para labores migratorias y de protección de propiedad federal, solo ha servido para provocar a la comunidad. “Es echar gasolina al fuego”, han reiterado los líderes locales, quienes acusan a la Casa Blanca de buscar un pretexto para la militarización.

“Enviar tropas sería echarle gasolina al fuego”, afirmó el alcalde, quien insistió en que la ciudad cuenta con capacidad suficiente para garantizar la seguridad pública.

Walz, por su parte, ordenó la movilización de la Guardia Nacional de Minnesota para apoyar a las fuerzas locales. “Estamos preparados y listos para responder. Por el momento no estamos desplegados en las calles”, explicó Andrea Tsuchiya, portavoz de la Guardia Nacional estatal.

Stay safe and stay peaceful today.



Our public safety team has the resources, coordination, and personnel on the ground to maintain public safety and respond if needed. Thanks to local law enforcement for keeping the peace.https://t.co/PX0o4ugKWa — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 17, 2026

El secretario de Defensa Pete Hegseth, a la derecha, es informado por soldados del Ejército durante una visita a la frontera entre Estados Unidos y México, el lunes 3 de febrero de 2025. Crédito: Andrés Leighton/Archivo | AP



Tropas en alerta, pero sin orden de despliegue

De acuerdo con funcionarios citados por The Washington Post y ABC News, las unidades puestas en alerta pertenecen a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska y especializada en operaciones en climas extremos. Las fuentes subrayaron que se trata de “una planificación prudente” y que no implica una orden inmediata para enviarlas al estado del Medio Oeste.

“El Ejército siempre se prepara para distintas opciones”, explicó un funcionario de defensa bajo condición de anonimato. Desde la Casa Blanca, otro funcionario señaló que es habitual que el Pentágono anticipe escenarios ante posibles decisiones del presidente.

La Ley de Insurrección no se ha utilizado desde 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush autorizó el envío de tropas federales a Los Ángeles tras los disturbios provocados por la absolución de policías involucrados en la golpiza a Rodney King. Hoy, más de tres décadas después, su posible invocación vuelve a encender el debate sobre el uso del Ejército en asuntos de orden interno.

Sigue leyendo: