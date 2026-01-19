window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 19 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 19 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Esta Luna Nueva en tu signo revela tu faceta más implacable. Mente e instinto se alinean y te permiten actuar según un plan bien definido para avanzar. Organizas a otros con una comunicación precisa. Ir al grano será la clave para expresar tu deseo y conquistarlo.

Horóscopo de amor para Capricornio

Eres capaz de expresarte de manera sincera y explicas con precisión tus ideas y deseos a tu pareja. Sin embargo, puedes malinterpretar las pistas que ella te da sobre como quiere ser tratada, así que benefíciate de preguntar y aclarar exactamente a que se refiere y de entender las cosas desde su perspectiva.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

