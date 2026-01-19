Horóscopo de hoy para Leo del 19 enero de 2026

La salud pasa a ocupar los primeros lugares de tu lista con esta Luna Nueva. La rutina se intensifica, por eso será clave administrar bien tu energía: comer mejor, ordenar horarios, moverte con conciencia y descansar lo necesario. Si hace falta, realiza chequeos médicos de rutina.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes estresado, lo que parece ser tu comportamiento neurótico desafortunadamente se manifiesta con desacuerdos con las personas que más te importan. Caer en tentación, deseas alternativas y experimentar situaciones poco familiares en cada oportunidad, lo que es igual que crear tensión en las relaciones existentes.

Horóscopo de dinero para Leo Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.