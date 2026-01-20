window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 20 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 20 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Aries

(03/21 – 04/19)

Tu fortaleza frente a la adversidad es indiscutible, pero ahora el desafío es salir del encierro del yo. Volcar tu energía en acciones solidarias y proyectos colectivos amplía tu perspectiva. Colaborar con quienes necesitan tu aporte te devuelve vitalidad y una motivación más genuina.

Horóscopo de amor para Aries

La armonía y la calma reinan en tu vida privada. Si antes era más turbulenta, este cambio definitivamente puede provocar estallidos emocionales. Pero al final, pasas un tiempo relajado y en paz con tu pareja, amigos o familia. Deberías usar esta atmósfera amigable para construir nuevos contactos.

Horóscopo de dinero para Aries

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraAries

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

