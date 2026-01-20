window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 20 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 20 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Algo se reorienta en tu manera de mirar la vida y eso modifica tus movimientos. Consideras estudiar, viajar más o probar suerte lejos de los lugares habituales. Distanciarte de lo conocido y sumarte a nuevas corrientes revive tu entusiasmo y amplía tus posibilidades de crecimiento.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Géminis

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

