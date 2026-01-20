Powell alista visita a la Corte Suprema por el despido de Trump a gobernadora de la Fed

En un desafío abierto y sin precedentes a la autoridad de la Casa Blanca, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acudirá este miércoles a la Corte Suprema de Justicia. Su presencia en las gradas del máximo tribunal no es un acto protocolario, sino un espaldarazo directo a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a quien el presidente Donald Trump intenta destituir de su cargo de manera fulminante.

La presencia de Powell en el máximo tribunal es poco habitual y representa una señal pública de respaldo institucional en defensa de la independencia del banco central. El Supremo analiza si Trump puede remover a Cook, una de los siete integrantes de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, luego de que el mandatario anunciara en agosto su intención de despedirla, en lo que sería un hecho sin precedentes en la historia del organismo.

Momento en que el presidente Donald Trump anuncia a Jerome Powell, miembro de la junta de la Reserva Federal, como su candidato para dirigirla. Foto del 2 de noviembre de 2017. Crédito: Alex Brandon/Archivo | AP

Un caso que pone a prueba la independencia de la Fed

Tribunales inferiores permitieron que Cook se mantuviera en su cargo mientras impugnaba legalmente su despido, y en octubre la Corte Suprema aceptó revisar el caso. El tribunal también autorizó que la gobernadora continúe en funciones mientras se resuelve la controversia.

Trump justificó su decisión con acusaciones de presunto fraude hipotecario relacionadas con documentos bancarios de dos propiedades, una en Atlanta y otra en Ann Arbor, Michigan.

Cook ha rechazado categóricamente las acusaciones y no enfrenta cargos penales. Sus abogados sostienen que la Ley de la Reserva Federal impide al presidente destituir a un gobernador salvo que existan pruebas claras de irregularidades graves.

La asistencia de Powell marca un giro en su postura pública. Hasta ahora, el presidente de la Fed había mantenido una respuesta más cautelosa frente a los ataques del mandatario, pero el contexto ha cambiado.

Para Powell, quien fue nombrado por el propio Trump en 2018, la situación ha pasado de los insultos en redes sociales a una persecución judicial. La semana pasada, el jefe del banco central denunció que el Departamento de Justicia ha emitido citaciones que amenazan con cargos penales en su contra, relacionadas con testimonios previos sobre renovaciones de edificios de la institución.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Escalada de tensiones con la Casa Blanca

Las citaciones están vinculadas al testimonio de Powell ante el Comité Bancario del Senado en junio de 2025, relacionado con un proyecto de renovación de edificios de la Reserva Federal valuado en unos 2,500 millones de dólares.

Powell calificó esas acciones como “pretextos” y aseguró que forman parte de una presión política para forzar a la Fed a reducir drásticamente las tasas de interés.

Aunque la Reserva Federal recortó las tasas en tres ocasiones a finales del año pasado, hasta ubicarlas alrededor del 3.6%, Trump ha insistido en que deberían bajar hasta el 1%, una postura que la mayoría de los economistas considera riesgosa. El presidente ha llegado a calificar a Powell de “incompetente” y “corrupto”.

“Esta amenaza no tiene que ver con mi testimonio ni con la renovación de los edificios”, afirmó Powell en un mensaje en video reciente. “Es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en lo que creemos que beneficia al público, no en las preferencias del presidente”.

Powell concluirá su mandato como presidente de la Fed en mayo, aunque seguirá como miembro de la Junta hasta 2028. El fallo de la Corte Suprema sobre el caso Cook podría sentar un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial y el futuro de la autonomía del banco central estadounidense.

