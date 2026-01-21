window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 21 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

En el amor, suelta expectativas rígidas y anímate a improvisar. La espontaneidad se vuelve tu mejor aliada. Si estás solo, ese gesto atrae encuentros magnéticos. Si estás en pareja, descubres un estímulo genuino que impulsa tus proyectos y te ayuda a desplegar tus alas.

Horóscopo de amor para Leo

Esconder las tensiones puede hacer que sea difícil tener una conversación normal con tus seres queridos, muchas veces parecen terminar en argumentos. Estas en peligro de lastimar los sentimientos de aquellas personas que más te importan, ten cuidado o harás que las cosas se pongan peor si sobre reaccionas, mejor muestra serenidad y permanece lo más calmado posible.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

