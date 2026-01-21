Horóscopo de hoy para Leo del 21 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el amor, suelta expectativas rígidas y anímate a improvisar. La espontaneidad se vuelve tu mejor aliada. Si estás solo, ese gesto atrae encuentros magnéticos. Si estás en pareja, descubres un estímulo genuino que impulsa tus proyectos y te ayuda a desplegar tus alas.
