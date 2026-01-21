window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 21 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 21 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu carisma se intensifica y atrae miradas sin esfuerzo. Una oleada de energía te invita a confiar más en tu talento y expresarte con mayor audacia. Es un momento ideal para ocupar el centro de la escena y explorar formas creativas que reflejen quién eres hoy.

Horóscopo de amor para Libra

Las personas te ayudan cuando compartes tus pensamientos e ideas con ellos en una manera abierta amigable. Puede ser que descubras que alguien más que no te habías dado cuenta también comparta aspiraciones similares a la tuya. Todo aquello que hagas en unión con otros tiene una calidad dinámica añadida. Usando las oportunidades que tus amigos de las redes sociales tienen para ofrecerte, cualquier cosa que hagas en unión con ellos tiene una calidad dinámica añadida.

Horóscopo de dinero para Libra

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

