Horóscopo de hoy para Leo del 22 enero de 2026

Salen a la superficie verdades que estaban ocultas o que preferías no mirar. Crece el deseo de indagar en tu mundo interno, ya sea a través de una terapia o del interés por lo simbólico y lo misterioso. Explorar esos universos te aporta un poder especial.

Horóscopo de amor para Leo Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Leo No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.