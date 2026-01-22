Horóscopo de hoy para Leo del 22 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Salen a la superficie verdades que estaban ocultas o que preferías no mirar. Crece el deseo de indagar en tu mundo interno, ya sea a través de una terapia o del interés por lo simbólico y lo misterioso. Explorar esos universos te aporta un poder especial.
