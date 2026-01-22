window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 22 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Adoptas una actitud más servicial y considerada con los demás, mientras tiendes a valorar los detalles simples de lo cotidiano. Es un buen momento para ocuparte de tu cuerpo, atender la salud y ordenar hábitos. Pequeños gestos de cuidado mejoran tu bienestar.

Horóscopo de amor para Libra

No pierdas la oportunidad para hace mejoras en las relaciones existentes, para que se vuelvan más placenteras y duraderas. Si eres soltero, es posible que una relación cercana de toda la vida resulte para tomar el riesgo de hacer cambios en tus circunstancias, ayudándote a encontrar una pareja y dejando de estar solo.

Horóscopo de dinero para Libra

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraLibra

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

