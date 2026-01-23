Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 23 enero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de enero de 2026.

03/21 – 04/19

Experimentarás una vibración empática y compasiva que te envolverá. Estarás atento a las necesidades de los demás y dispuesto a ofrecer tu ayuda cuando sea necesario. Sin embargo, será importante establecer límites para no agotarte mientras fluyes con tu entorno.

04/20 – 05/20

El momento favorece el trabajo en equipo y la participación en espacios compartidos. Comprendes que crecer junto a otros consolida tus proyectos. Buscar personas afines, comprometidas con ideales, te permite construir vínculos sólidos y avanzar con mayor respaldo y sentido colectivo.

05/21 – 06/20

Las metas profesionales toman protagonismo y asumes mayores responsabilidades. Te sientes comprometido con quienes dependen de ti y dispuesto a esforzarte para lograr tus objetivos. En roles de conducción, destacas por tu coherencia y rectitud, ganando respeto y reconocimiento.

06/21 – 07/20

Empiezas a reconocer un hilo invisible que dio coherencia a tu recorrido. Nada fue casual: cada experiencia aportó crecimiento. La gratitud se vuelve una conducta adquirida. Al unir fe y constancia, puedes avanzar con mayor firmeza hacia metas que hoy se sienten tan materiales como espirituales.

07/21 – 08/21

Si estás por iniciar un negocio, conviene avanzar con cautela y tomarte el tiempo necesario para evaluar cada propuesta. Diseñar una estrategia sólida y dar pasos medidos será clave. Como un cerrajero experto, sabrás esperar el instante justo para usar la llave correcta.

08/22 – 09/22

En el plano afectivo atravesarás emociones variadas. Tómate el tiempo de conocer realmente a quienes se acercan y evita idealizarlos. Avanzar de manera gradual te permitirá observar con perspectiva. Deja que las personas demuestren con hechos qué lugar pueden ocupar en tu vida.

09/23 – 10/22

Te mostrarás dispuesto a comprender y asistir a los demás, actuando con sensibilidad y buena voluntad. Sin embargo, es importante no relegarte. Cuidar tu alimentación, respetar tus tiempos de descanso y atender tus propias necesidades será esencial para sostener esa entrega sin agotarte.

10/23 – 11/22

Tu magnetismo despierta admiración y atrae interés firme, los romances pasajeros perdieron atractivo. Surge un anhelo más profundo de estabilidad y compromiso. Diriges tu energía hacia construir una experiencia amorosa basada en respeto, solvencia emocional y una aventura a largo plazo.

11/23 – 12/20

Recuerdos del pasado emergen y te conectan con emociones de la infancia que dejaron huella. Se intensifica el lazo afectivo con personas significativas de tu historia. Si no es posible el reencuentro, un pensamiento consciente o una oración ayuda a honrar ese sentimiento.

12/21 – 01/19

Los lazos fraternos te permiten incorporar otra mirada y acceder a una comprensión más espiritual de la vida. Reconoces a quienes te acompañan con presencia silenciosa y sostén constante. Nada es casual: ciertas coincidencias revelan cierta solidez que te apuntala en el recorrido.

01/20 – 02/18

El día pide cautela en asuntos comerciales. Si percibes ambigüedad o falta de definición en una propuesta, conviene retirarte con elegancia. Aunque los recursos fluyan, administrar con criterio será clave para sostener un crecimiento ordenado y que el saldo sea favorable.

02/19 – 03/20

La sensibilidad impregna tu experiencia, pero es importante no perder anclaje. Entre la fantasía y la realidad, busca el contacto con la naturaleza. El agua, en cualquiera de sus formas, te ayuda a mantenerte unido a lo universal y a integrar los sueños con una percepción más concreta.