Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 23 enero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 23 enero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de enero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Experimentarás una vibración empática y compasiva que te envolverá. Estarás atento a las necesidades de los demás y dispuesto a ofrecer tu ayuda cuando sea necesario. Sin embargo, será importante establecer límites para no agotarte mientras fluyes con tu entorno.
Tauro
04/20 – 05/20
El momento favorece el trabajo en equipo y la participación en espacios compartidos. Comprendes que crecer junto a otros consolida tus proyectos. Buscar personas afines, comprometidas con ideales, te permite construir vínculos sólidos y avanzar con mayor respaldo y sentido colectivo.
Géminis
05/21 – 06/20
Las metas profesionales toman protagonismo y asumes mayores responsabilidades. Te sientes comprometido con quienes dependen de ti y dispuesto a esforzarte para lograr tus objetivos. En roles de conducción, destacas por tu coherencia y rectitud, ganando respeto y reconocimiento.
Cáncer
06/21 – 07/20
Empiezas a reconocer un hilo invisible que dio coherencia a tu recorrido. Nada fue casual: cada experiencia aportó crecimiento. La gratitud se vuelve una conducta adquirida. Al unir fe y constancia, puedes avanzar con mayor firmeza hacia metas que hoy se sienten tan materiales como espirituales.
Leo
07/21 – 08/21
Si estás por iniciar un negocio, conviene avanzar con cautela y tomarte el tiempo necesario para evaluar cada propuesta. Diseñar una estrategia sólida y dar pasos medidos será clave. Como un cerrajero experto, sabrás esperar el instante justo para usar la llave correcta.
Virgo
08/22 – 09/22
En el plano afectivo atravesarás emociones variadas. Tómate el tiempo de conocer realmente a quienes se acercan y evita idealizarlos. Avanzar de manera gradual te permitirá observar con perspectiva. Deja que las personas demuestren con hechos qué lugar pueden ocupar en tu vida.
Libra
09/23 – 10/22
Te mostrarás dispuesto a comprender y asistir a los demás, actuando con sensibilidad y buena voluntad. Sin embargo, es importante no relegarte. Cuidar tu alimentación, respetar tus tiempos de descanso y atender tus propias necesidades será esencial para sostener esa entrega sin agotarte.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu magnetismo despierta admiración y atrae interés firme, los romances pasajeros perdieron atractivo. Surge un anhelo más profundo de estabilidad y compromiso. Diriges tu energía hacia construir una experiencia amorosa basada en respeto, solvencia emocional y una aventura a largo plazo.
Sagitario
11/23 – 12/20
Recuerdos del pasado emergen y te conectan con emociones de la infancia que dejaron huella. Se intensifica el lazo afectivo con personas significativas de tu historia. Si no es posible el reencuentro, un pensamiento consciente o una oración ayuda a honrar ese sentimiento.
Capricornio
12/21 – 01/19
Los lazos fraternos te permiten incorporar otra mirada y acceder a una comprensión más espiritual de la vida. Reconoces a quienes te acompañan con presencia silenciosa y sostén constante. Nada es casual: ciertas coincidencias revelan cierta solidez que te apuntala en el recorrido.
Acuario
01/20 – 02/18
El día pide cautela en asuntos comerciales. Si percibes ambigüedad o falta de definición en una propuesta, conviene retirarte con elegancia. Aunque los recursos fluyan, administrar con criterio será clave para sostener un crecimiento ordenado y que el saldo sea favorable.
Piscis
02/19 – 03/20
La sensibilidad impregna tu experiencia, pero es importante no perder anclaje. Entre la fantasía y la realidad, busca el contacto con la naturaleza. El agua, en cualquiera de sus formas, te ayuda a mantenerte unido a lo universal y a integrar los sueños con una percepción más concreta.