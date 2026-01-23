Horóscopo de hoy para Acuario del 23 enero de 2026

El día pide cautela en asuntos comerciales. Si percibes ambigüedad o falta de definición en una propuesta, conviene retirarte con elegancia. Aunque los recursos fluyan, administrar con criterio será clave para sostener un crecimiento ordenado y que el saldo sea favorable.

Horóscopo de amor para Acuario La relación que compartes con tu pareja es calmada y amigable. Se feliz de que no solo aprecian esto sino de que eres capaz de acomodar todos tus deseos. En estas circunstancias propicias cualquier problema o conflicto se arreglan fácilmente. Encuentras que es perfecto que las conversaciones prosperen para honestamente hacer planes de vida.

Horóscopo de dinero para Acuario Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.