Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Los lazos fraternos te permiten incorporar otra mirada y acceder a una comprensión más espiritual de la vida. Reconoces a quienes te acompañan con presencia silenciosa y sostén constante. Nada es casual: ciertas coincidencias revelan cierta solidez que te apuntala en el recorrido.

Horóscopo de amor para Capricornio

Tu vida amorosa mejora y puedes mostrar a los demás que eres capaz de mostrar afecto así como de mostrar un atractivo que encuentran difícil de resistir. Si soltero, tu acercamiento en calma y serenidad impresiona a la gente que conoces y alientan y aceptan tu manera confiada de coquetear abiertamente con ellos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

