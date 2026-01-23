Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 enero de 2026

Los lazos fraternos te permiten incorporar otra mirada y acceder a una comprensión más espiritual de la vida. Reconoces a quienes te acompañan con presencia silenciosa y sostén constante. Nada es casual: ciertas coincidencias revelan cierta solidez que te apuntala en el recorrido.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu vida amorosa mejora y puedes mostrar a los demás que eres capaz de mostrar afecto así como de mostrar un atractivo que encuentran difícil de resistir. Si soltero, tu acercamiento en calma y serenidad impresiona a la gente que conoces y alientan y aceptan tu manera confiada de coquetear abiertamente con ellos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.