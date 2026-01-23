Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 enero de 2026

Tu magnetismo despierta admiración y atrae interés firme, los romances pasajeros perdieron atractivo. Surge un anhelo más profundo de estabilidad y compromiso. Diriges tu energía hacia construir una experiencia amorosa basada en respeto, solvencia emocional y una aventura a largo plazo.

Horóscopo de amor para Escorpio Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Escorpio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.