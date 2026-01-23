Horóscopo de hoy para Leo del 23 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si estás por iniciar un negocio, conviene avanzar con cautela y tomarte el tiempo necesario para evaluar cada propuesta. Diseñar una estrategia sólida y dar pasos medidos será clave. Como un cerrajero experto, sabrás esperar el instante justo para usar la llave correcta.
