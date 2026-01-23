Horóscopo de hoy para Leo del 23 enero de 2026

Si estás por iniciar un negocio, conviene avanzar con cautela y tomarte el tiempo necesario para evaluar cada propuesta. Diseñar una estrategia sólida y dar pasos medidos será clave. Como un cerrajero experto, sabrás esperar el instante justo para usar la llave correcta.

Horóscopo de amor para Leo Ten cuidado con las disputas. Si suceden mantente sereno, the otra forma puedes sin querer molestar a la persona que más quieres y no podrías explicar de ninguna manera porque paso esto. Examinando las tensiones internas de los dos se pueden hacer introspecciones útiles que pueden ayudar a resolver asuntos importantes que existen entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Leo Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.