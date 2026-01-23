Horóscopo de hoy para Virgo del 23 enero de 2026

En el plano afectivo atravesarás emociones variadas. Tómate el tiempo de conocer realmente a quienes se acercan y evita idealizarlos. Avanzar de manera gradual te permitirá observar con perspectiva. Deja que las personas demuestren con hechos qué lugar pueden ocupar en tu vida.

Horóscopo de amor para Virgo La serenidad que normalmente muestras desafortunadamente esta alterada por enojos emocionales que resultan entre tú y las personas cercanas a ti. Tiendes a sacar tu frustración en las personas que más te importan. La tentación para un encuentro romántico con una persona nueva es poco probable que funcione como tú lo esperas.

Horóscopo de dinero para Virgo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.