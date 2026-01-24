Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 24 enero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 24 de enero de 2026.

03/21 – 04/19

Tu brillo se intensifica y te ayuda a avanzar con decisión hacia lo que deseas. Es un momento propicio para iniciar proyectos y abrir nuevos caminos. El intercambio con otras personas amplía tu mirada y te permite descubrir alternativas interesantes que antes no habías considerado.

04/20 – 05/20

Llegas al cierre de una etapa y, aunque el balance es favorable, soltar puede resultar desafiante. Permítete agradecer lo conseguido sin exigirte de más. Este final te invita a reconectar con tu fortaleza interna para luego definir con mayor liviandad el rumbo que sigue.

05/21 – 06/20

La energía del día te impulsa a sumarte a espacios compartidos y dinámicas grupales. Los intercambios resultan enriquecedores y aportan ideas clave para tus proyectos. Mantenerte abierto, activo y dispuesto a participar facilita que las oportunidades surjan a través de los demás.

06/21 – 07/20

Los asuntos laborales toman protagonismo, con un alto nivel de actividad y movimientos estratégicos guiados por un plan claro. La astucia será tu aliada para avanzar hacia tus objetivos. Si buscas empleo o afianzar tu posición, es un momento propicio para acercarte a personas influyentes.

07/21 – 08/21

Se abre una etapa propicia para ampliar conocimientos. Personas con mayor experiencia se convierten en guías y acercan oportunidades valiosas. También puede surgir un viaje compartido, estimulante y enriquecedor, que despierte entusiasmo y te conecte con nuevas ideas.

08/22 – 09/22

El momento invita a entrar en tu mundo emocional con honestidad. Se dan las condiciones para ir al núcleo de ciertos conflictos y resolverlos paso a paso. Contar con un método actualizado te ayuda a ordenar, comprender y desatar nudos largamente postergados.

09/23 – 10/22

Las configuraciones del cielo favorecen encuentros intensos y memorables en el plano amoroso. Tu encanto natural mantiene viva la chispa en la pareja. Si estás solo, el juego, la complicidad y la pasión abren la puerta a una conexión especial que despierta entusiasmo y deseo compartido.

10/23 – 11/22

Sientes el impulso de ordenar asuntos pendientes y optimizar tu día a día. Es un momento propicio para limpiar, reorganizar y descartar lo que ya no cumple una función en tu hogar. Al poner orden afuera, mejoras tu rendimiento y recuperas calidad de vida.

11/23 – 12/20

El movimiento planetario activa tu plexo solar y despierta una energía creativa, vital y contagiosa. Tu espontaneidad cautiva, atrae halagos y despierta curiosidad. El niño interior se expresa sin filtros. Permítete disfrutar este momento de gracia y dejar que tu luz se manifieste.

12/21 – 01/19

Es un tiempo favorable para invertir en el hogar y proyectar con visión el futuro familiar. Aquello que hoy parece un gasto, mañana se revela como un respaldo sólido. Fortalecer tus bases te brinda recursos y te prepara mejor para afrontar los desafíos que se avecinan.

01/20 – 02/18

Hoy contarás con la fuerza, el impulso y la capacidad de decisión necesarios para iniciar nuevos proyectos. Conectarás con personas que comparten tu visión y desean sumarse a tus iniciativas. El diálogo aporta y las ideas se retroalimentan, fomentando experiencias de aprendizaje.

02/19 – 03/20

Pueden surgir gastos inesperados, pero dispones de los recursos para afrontarlos. Confía en que la ayuda llega en el momento justo. Una sensación de amparo te acompaña. La gratitud abre el camino para cubrir las necesidades que vayan apareciendo.