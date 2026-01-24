window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 24 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 24 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

La energía del día te impulsa a sumarte a espacios compartidos y dinámicas grupales. Los intercambios resultan enriquecedores y aportan ideas clave para tus proyectos. Mantenerte abierto, activo y dispuesto a participar facilita que las oportunidades surjan a través de los demás.

Horóscopo de amor para Géminis

Cualquier compromiso con tu pareja mejora su relación y la hace mucho mejor. Si eres soltero, creas una impresión favorable con cierta persona que muestra un interés inusual en ti, que se nutre de tu aliento. Es buena idea para ti convencer a esta persona especial de tus intenciones románticas.

Horóscopo de dinero para Géminis

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraGéminis

No estas de humor para apurarte, más bien prefieres tener una diversión suave y relajada. Aclarale esto a tu pareja: tu cuerpo es un patio de recreo, muéstrale donde se puede tener la mayor diversión. Un verdadero buen orgasmo necesita estar bien preparado. Una cosa es segura: tu amante quiere hacer lo mismo por ti.

